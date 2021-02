Cristiano Ronaldo festeggia sui social: "36 anni, sembra ieri!"

Cristiano Ronaldo si gode relax e compleanno. Il fuoriclasse della Juventus, via Instagram, ha voluto esternare le proprie sensazioni alla luce delle 36 candeline spente.

"Il tempo vola! Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid, da Madrid a Torino, ma soprattutto dal profondo del cuore al mondo ... ho dato tutto quello che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho ho sempre cercato di fornire la migliore versione possibile di me".

L'età avanza, ma numeri e obiettivi individuali di CR7 restano immutati.

"Grazie ancora per tutto il vostro sostegno e per i vostri gentili messaggi e iniziative durante questa giornata. Significa molto per me e tutti voi avete un posto speciale nel mio cuore".