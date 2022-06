Cragno pensa all'addio al Cagliari: Monza interessato al portiere

Dopo la stagione deludente con il Cagliari, retrocesso in Serie B, il portiere valuta l'addio ai sardi. Su di lui c'è l'interesse del Monza.

Alessio Cragno valuta l'addio al Cagliari. Il 28enne estremo difensore rossoblù è reduce dalla stagione che ha visto i sardi tornare in Serie B dopo sette anni di massima serie.

Pur essendo molto legato alla piazza, Cragno fa parte del terzetto di portieri convocato in nazionale dal CT Roberto Mancini e non vuole perdere la chance di giocare con la maglia azzurra.

In questo senso, disputare un campionato tra i cadetti non lo aiuterebbe di certo e per questo motivo il portiere sta iniziando a valutare il da farsi.

L'articolo prosegue qui sotto

Su di lui si segnala l'interesse del Monza, appena promosso per la prima volta in Serie A e intenzionato a rinforzare la squadra per diventare una realtà stabile della massima serie.

Cragno ha ancora due anni di contratto con il Cagliari e il presidente Giulini è disposto a trattare la sua cessione sulla base di 10 milioni di euro.