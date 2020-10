Rebus Covid alla Lazio: Immobile & co. in isolamento, niente Torino?

Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson in isolamento: per loro e altri 6 si teme sia Covid. Cresce l'ipotesi rinvio di Torino-Lazio.

In casa aleggia il fantasma Coronavirus. Le tante defezioni per la sfida pareggiata in Champions col Bruges rischiano di essere confermate anche per il match col , il cui rinvio rappresenta un'ipotesi che cresce col passare delle ore.

La 'Gazzetta dello Sport' traccia il quadro della situazione attuale, con Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson in isolamento per timore che possano aver contratto il Covid.

Ad essi, altri 6 calciatori della rosa (Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha, Armini più Patric, sostituito per conati di vomito nella sfida di Bruges) sono debilitati da problemi gastrointestinali o decimi di febbre.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Una vera e propria emergenza dunque, in attesa che sul fronte sanitario emergano novità: come anticipato dal ds Tare in Belgio, non è da escludere che la partita di domenica contro il Torino possa essere rinviata a data da destinarsi.