Torino-Lazio rinviata per coronavirus? Tare apre: "Ci pensiamo"

Il direttore sportivo della Lazio ha parlato della possibilità di un rinvio del prossimo match di campionato contro il Torino.

In per la seconda giornata di , la ha dovuto rinunciare a diversi elementi importanti della squadra. Il coronavirus ha colpito anche la formazione biancoceleste, che ora aspetta l'esito dei tamponi per preparare la sfida contro il .

Una gara che secondo il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, potrebbe anche non giocarsi nel prossimo weekend. I granata hanno già visto il match contro il rinviato per il medesimo motivo ed ora sembrerebbe esserci il rischio del posticipo della gara contro i biancocelesti.

Prima della gara contro il Bruges, Tare ha parlato della possibilità:

