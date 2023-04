Cosa succede a chi vince la Coppa Italia di Serie C?

La finale di andata tra Juventus Next Gen e Vicenza è andata ai veneti, ma ora che il ritorno è alle porte ci richiede qual è il premio per chi vince.

La Coppa Italia Serie C è alla fase finale: il turno d'andata della sfida tra Juventus Next Gen e Vicenza è andato ai veneti, ma ora che il ritorno è alle porte, tanti tifosi si chiedono cosa succede a chi vince il trofeo.

IL REGOLAMENTO

Chi vince la Coppa Italia di Serie C ha diritto di accedere ai Playoff per la Serie B, entrando in corsa non al primo, bensì già al secondo turno. Un vantaggio considerevole in un torneo di fine stagione con in palio un posto prestigioso nella serie cadetta. Ovviamente, questo vantaggio si sfrutta se la squadra vincente non si trova in una situazione di classifica migliore. Se per esempio la vincitrice della Coppa Italia Serie C ha conquistato la promozione diretta, non parteciperà ai playoff.

IL CASO DI JUVENTUS NEXT GEN-VICENZA

Quest'anno le due squadre che si contendono il trofeo vivono una situazione di classifica per cui potrebbero usufruire del vantaggio, ed entrare ai playoff per la Serie B direttamente dal secondo turno: il Vicenza al momento è infatti quinto, mentre la Juventus Next Gen, se il campionato finisse oggi, sarebbe fuori dai playoff.