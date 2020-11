Cosa serve al Milan per passare il turno in Europa League

I rossoneri dopo quattro giornate sono al secondo posto nel girone, dietro soltanto al Lille capolista. Ecco cosa serve per la qualificazione.

Il è vicino alla conquista della qualificazione ai sedicesimi di finale nel girone H di , quello che in molti hanno identificato come un girone di ferro tra i più competitivi della competizione con , Sparta Praga e .

Quando mancano 180 minuti alla fine, la classifica del girone vede il Lille capolista a 8 punti, con i rossoneri subito dietro, a 7. Sparta Praga terzo a 6 punti, mentre il Celtic fanalino di coda chiude a 1, ormai fuori dai giochi.

I prossimi due impegni dei rossoneri sono in casa contro il Celtic nella quinta giornata e poi a Praga contro lo Sparta nellla sesta e ultima.

COSA SERVE AL MILAN PER PASSARE IL TURNO IN EUROPA LEAGUE

Per passare il girone già nel prossimo turno, ie sperare in unacontro lo Sparta Praga.

Se invece il Milan non dovesse vincere con il Celtic e lo Sparta non vincere contro il Lille, i rossoneri si giocherebbero tutto in all'ultima giornata: basterebbe comunque soltanto un pareggio nello scontro diretto per qualificarsi, in virtù anche del 3-0 ottenuto nella gara d'andata.

Se invece nella prossima giornata il Milan dovesse vedersi sorpassato dallo Sparta, sarebbe necessaria una vittoria nello scontro diretto all'ultima giornata.

Un'altra combinazione favorevole ai rossoneri è quella che li vedrebbe vincere con il Celtic con lo Sparta vincente contro il Lille: all'ultima giornata basterà evitare la sconfitta a Praga. Ovviamente, se il Lille non dovesse vincere con il Celtic all'ultima giornata, il Milan sarebbe qualificato a prescindere.