Corriere dello Sport - Tonali gradisce l'Inter, decisivo lo spazio con Conte

Inter in pole sulla Juventus per Sandro Tonali che preferirebbe il progetto nerazzurro a quello bianconero. Al Brescia 30 milioni più un giovane.

Quello che ci apprestiamo a vivere sarà un calciomercato all'insegna della naturale svalutazione dei giocatori, effetto inevitabile del Coronavirus: tante società non potranno permettersi grossi sforzi economici per portarsi a casa i rispettivi obiettivi, ma da questo discorso esula parzialmente Sandro Tonali.

Il , dopo averlo trattenuto un anno fa, è intenzionato a concedergli la grande opportunità della carriera in una big nostrana: la richiesta di Cellino si attesta sui 50 milioni, cifra che per la ragione sopracitata con ogni probabilità non riuscirà ad incassare.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', si profila un derby d' per il gioiello classe 2000: al momento l' è in pole sulla grazie al gradimento del ragazzo che avrebbe già fatto sapere di preferire il progetto nerazzurro, in grado di garantirgli maggiore spazio di quanto potrebbe offrirgliene quello bianconero.

La presenza di Antonio Conte è un altro motivo che rende l'Inter fiduciosa a riguardo: nel gioco del tecnico salentino risalta l'apporto dei centrocampisti - in particolare delle mezzali - alla manovra offensiva, anche se Tonali potrebbe essere impiegato nel ruolo di mediano 'alla Brozovic', rappresentando una più che valida alternativa al croato.

La cifra dell'operazione sarà minore rispetto a quella desiderata da Cellino: 30 milioni più il cartellino di un giovane promettente potrebbero bastare per convincere il presidente delle 'Rondinelle' che preferirebbe spedire Tonali alla o al , come da lui stesso dichiarato qualche giorno fa.

Per Tonali ci sono stati anche dei sondaggi dall' di e , ma la priorità sembra essere una permanenza in Italia per continuare a crescere e prendersi un posto da titolare in Nazionale, a cui è destinato negli anni a venire.