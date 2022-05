Corriere dello Sport - La Roma si fionda su Dybala: contatti tra le parti

Sul futuro di Paulo Dybala vige una situazione di stallo che offre un'unica certezza: al termine della stagione sarà addio sicuro alla Juventus, con cui ha appena perso l'occasione di congedarsi con un titolo, alla luce del ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Proprio i nerazzurri sono tra i più quotati per accogliere l'argentino tra qualche tempo, ma quella milanese non è l'unica destinazione italiana possibile per il prosieguo della carriera: secondo il 'Corriere dello Sport', anche la Roma sarebbe in lizza e avrebbe addirittura guadagnato posizioni agli occhi del giocatore e del suo entourage.

Dei primi contatti informali ci sarebbero stati recentemente, l'ultimo rappresentato da una telefonata partita dalla sede romanista all'Eur tre settimane fa: ad alimentare il sogno Dybala per la Roma vi è anche la grande stima nutrita da José Mourinho nei confronti della 'Joya', testimoniata dai complimenti esternati al termine dell'ultimo Roma-Juventus.

Antun, Dybala e le rispettive famiglie si trovavano nella Capitale (dove si è disputata la finale di Coppa Italia) fino a ieri e, sempre secondo il quotidiano romano, sarebbe dovuto andare in scena un incontro tra l'agente e Tiago Pinto, summit che sarebbe stato rimandato a causa della delusione generata nei Friedkin dalla sconfitta di Firenze che rischia di pregiudicare il piazzamento europeo.

Lo straordinario affetto mostrato dai tifosi all'Olimpico contro il Leicester e la prospettiva di vincere un trofeo continentale avrebbero però fatto breccia in Dybala, affascinato dall'idea di giocare in una piazza così calorosa e desiderosa di tornare ai livelli che le competono.

Proprio l'amore incondizionato della gente sarebbe la discriminante da tenere in considerazione in caso di un eventuale trasferimento, ancor di più rispetto all'aspetto economico. In Italia anche l'Inter resta vigile, complice la presenza di Marotta che portò Dybala alla Juventus dal Palermo, e proprio dai nerazzurri la Roma dovrà guardarsi le spalle in caso di via libera all'assalto.

Nella testa di Dybala c'è anche la volontà di guadagnarsi la convocazione ai Mondiali in Qatar, obiettivo tornato d'attualità grazie alla nuova linfa d'ottimismo che il trasferimento in una piazza ambiziosa porterebbe in dote. Se sarà a Roma, a Milano o all'estero, lo scopriremo nelle prossime settimane.