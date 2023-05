Corriere dello Sport - Calciomercato Fiorentina, Dia il grande obiettivo per l’attacco

L’attaccante della Salernitana, grazie ai recenti exploit, è finito nel mirino di diversi club: la Salernitana lo valuta non meno di 35 milioni.

Boulaye Dia sta vivendo una stagione da grande protagonista con la maglia della Salernitana addosso. Approdato in Italia la scorsa estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, l’attaccante senegalese non solo ha impiegato pochissimo tempo ad adattarsi ad un calcio per lui totalmente nuovo, ma ha dimostrato di saper fare la differenza in Serie A.

Nelle sue prime 31 partite nel massimo campionato mostrato, ha messo a segno qualcosa come 15 reti e 6 assist, numeri importanti che l’hanno spinto al terzo posto nella classifica dei cannonieri (alle spalle dei soli Osimhen e Lautaro Martinez), nella storia della Salernitana (mai un attaccante della compagine campana aveva segnato tanto in una singola stagione di Serie A) e nel mirino di club importanti.

Come riportato infatti dal ‘Corriere dello Sport’, sulle tracce di Dia si sono già messe la Juventus, il Milan, l’Inter e la Fiorentina.

Proprio il club gigliato sembra quello più intenzionato ad anticipare la folta concorrenza, ma per riuscire a convincere una società solida come la Salernitana (riscatterà a breve il cartellino dell’attaccante) servirà uno sforzo economico importante.

Il cartellino di Dia viene valutato non meno di 35 milioni di euro, una cifra elevatissima per la Fiorentina. Il club di Rocco Commisso sarebbe infatti pronto a spingersi non oltre i 20 milioni e l’inserimento nell’operazione di un giocatore di gradimento della Salernitana. Al momento i nomi che circolano sono quelli di Ikoné e Kouamé, ovvero due elementi importanti della rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, ma solo le prossime settimane diranno se la strada intrapresa può essere quella giusta.

Contatti per l’attaccante ventiseienne (che recentemente ha messo a segno una tripletta proprio contro la Fiorentina) sono già stati avviati e le parti presto torneranno ad aggiornarsi.