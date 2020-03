Emergenza Coronavirus: Valencia-Atalanta e Getafe-Inter a porte chiuse

La Spagna chiude al pubblico gli eventi sportivi con Paesi colpiti dal Coronavirus: Valencia-Atalanta e Getafe-Inter senza spettatori.

La prova ad arginare il caos Coronavirus. Anche nello sport, chiudendo gli eventi che coinvolgono i Paesi colpiti dall'emergenza.

Tra questi c'è l' , alle prese con diversi incroci tra Champions ed con la nazione iberica.

Salvador Illa, Ministro della Salute spagnolo, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato la decisione che sancisce l'assenza di pubblico in 2 match con protagoniste le nostre squadre.

Altre squadre

"Quegli eventi sportivi in cui si prevede la presenza di tifosi delle aree ad alto rischio, dovrebbero svolgersi a porte chiuse".

- di Champions (ritorno degli ottavi del 10 marzo), così come - (ritorno degli ottavi di Europa League del 18 marzo), si disputeranno senza spettatori.

Da tenere d'occhio anche la situazione in vista di - e -, per le quali al momento non sono state adottate misure preventive poichè e Campania risultano meno colpite dall'emergenza Coronavirus rispetto al Nord Italia.