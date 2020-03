Coronavirus e Serie A: domande e risposte

L'aggravarsi dell'emergenza sanitaria legata alla rapida diffusione del Coronavirus in tutta e con particolare gravità in Lombardia e nel Settentrione, ha portato alla sospensione di tutti i campionati calcistici, inclusa la . Ora però il mondo del calcio, con tutta l'incertezza del caso legata agli sviluppi della situazione, pensa ad organizzare la possibile ripresa del torneo. Proviamo a rispondere a tutte le domande relative alla ripresa del campionato di Serie A.

1) Quando riprende la Serie A?

Ancora non c'è una data ufficiale per la ripresa del massimo campionato italiano 2019/2020. Anche se la sospensione del campionato, in base al Decreto Conte entrato in vigore il 10 marzo, fissa nel 3 aprile il termine ultimo della sospensione, è sempre più probabile una proroga e tutto è legato all'evolversi della situazione sanitaria. Recentemente il ministro dello Sport, Spadafora, ha parlato di venerdì 3 maggio come data della possibile ripresa del torneo, anche se le ultime indiscrezioni vedono fine maggio come periodo più probabile. In ogni caso, è opportuno ribadirlo, non ci sono in questo momento certezze, e, nonostante il rinvio di al 2021, il rischio che il campionato non possa concludersi entro luglio resta molto alto.

2) Quando terminerà la Serie A 2019/2020?

La fine del massimo campionato è ovviamente legata a quando si riprenderà a giocare. Se la situazione epidemiologica evolvesse in senso positivo nelle prossime settimane, la migliore delle ipotesi vedrebbe una conclusione del torneo entro giugno. Considerato tuttavia che l'UEFA darà priorità alle Coppe, al momento è più probabile che si sfori almeno a luglio, con uno slittamento dell'inizio della stagione 2020/2021. Nell'ipotesi peggiore in assoluto, infine, la stagione 2019/2020 potrebbe anche non terminare e chiudersi con le gare disputate prima della sospensione. La volontà, come spiegato dal ministro dello Sport, è comunque quella che la stagione possa concludersi.

3) Come sarà il calendario della Serie A?

Nel caso in cui il campionato, come tutti si augurano, dovesse concludersi regolarmente con la disputa di tutte le restanti partite, si potrebbe ripartire dapprima con i recuperi della 25ª giornata ancora da disputare, ovvero - , - , - e - , per poi procedere dalla 27ª giornata in poi, fino alla 38ª e ultima, giocando anche ogni 3 giorni qualora fosse necessario. Nel caso in cui tuttavia l'emergenza dovesse prolungarsi oltre l'inizio di maggio, resta in piedi anche l'ipotesi di una conclusione diversa della stagione, con la disputa dei playoff Scudetto e dei playout retrocessione. Tutto, insomma, anche in ottica calendario, dipenderà dall'evolversi della situazione epidemiologica.

4) Quando torneranno ad allenarsi i giocatori?

Tutti i club di Serie A hanno sospeso le attività fino a data da destinarsi. In questo periodo, comunque, i calciatori hanno continuato ad allenarsi individualmente da casa, con programmi ad hoc pensati dai professionisti delle varie società. La data della ripresa delle attività potrebbe tuttavia scivolare in avanti nel caso in cui il Governo dovesse prorogare la sospensione. Gli unici due club che, anche instaurando un braccio di ferro con l'Assocalciatori, vorrebbero anticipare la ripresa degli allenamenti sono la di Claudio Lotito e il di Aurelio De Laurentiis, secondo i quali è possibile pensare ad una ripresa delle attività seguendo alcune precauzioni.

5) Quali sono i giocatori di Serie A contagiati dal coronavirus?

La pandemia da Coronavirus non ha risparmiato il mondo del calcio, che ha visto diversi giocatori contagiati. Fra questi al momento anche 14 i giocatori di Serie A di 5 diverse squadre ad aver contratto il Covid-19: Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala della , Mattia Zaccagni del Verona, Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone e German Pezzella della , Antonio La Gumina, Albin Ekdal, Manolo Gabbiadini, Fabio Depaoli, Bartosz Bereszynski e Marten Thorsby della Sampdoria, Daniel Maldini del .

6) Quali sono le partite da recuperare?

Quando il campionato di Serie A potrà ripartire, saranno da recuperare innanzi tutto le 4 partite rinviate della 25ª giornata di Serie A, quindi Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma. Una volta disputate queste ultime, si giocheranno tutte le giornate restanti al momento della sospensione del torneo, ovvero dalla 27ª in avanti. Il tutto, naturalmente, qualora i tempi consentissero la regolare conclusione del torneo.

7) Si giocherà a porte aperte o a porte chiuse?

Anche se ancora non è certo se il campionato potrà riprendere regolarmente a porte aperte o a porte chiuse, c'è un'alta probabilità che la stagione si concluda senza spettatori sugli spalti. Visto il dilagare della pandemia da Coronavirus, infatti, anche qualora, come tutti si augurano, l'emergenza dovesse regredire in maniera significativa, è improbabile che la FIGC e il Ministero dello Sport diano l’ok per riaprire gli impianti nazionali all’affluenza dei tifosi.