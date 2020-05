Coronavirus, Scaroni: "Al Milan qualche contagiato in via di guarigione"

Anche il alle prese col fardello Coronavirus. Lo fa sapere Paolo Scaroni, sottolineando come la situazione però sia sotto controllo.

Il presidente rossonero, che aveva già svelato la linea del club sulla ripresa del campionato, nel corso di 'WarRoom' - format web di InConTra - ha parlato della situazione sanitaria in seno alla squadra.

" Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione , ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene".

Scaroni, inoltre, ha ribadito la volontà di vedere la stagione ricominciare.

"Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano".