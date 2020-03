Coronavirus, Scaloni: "Dybala mi ha detto che in Italia c'è il caos"

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, svela una conversazione con Dybala sul Coronavirus: "Si allena e torna a casa, Messi dice che in Spagna è diverso".

Paulo Dybala preoccupato per l'emergenza Coronavirus in . Come tutti, d'altronde. A svelarlo è Lionel Scaloni, ct dell', che racconta i contenuti di una chiamata con l'attaccante della .

Tema del dialogo proprio il Covid-19, con Scaloni che ad 'Infobae' riporta il pensiero della Joya.

"Paulo mi ha detto che ogni mezz’ora il club gli invia aggiornamenti con notizie e raccomandazioni. Sono tutti chiusi nelle loro case, lui è in difficoltà. È il caos più totale". Altre squadre "Continuavano ad allenarsi e tornavano a casa solo fino a pochi giorni fa, adesso sono tutti blindati per il virus e il club lo tiene attento ogni mezz’ora con le cose da fare".

A dimostrazione di come la stia prendendo più sottogamba l'emergenza Coronavirus, infine, ecco quanto raccontato da Scaloni.