Coronavirus, Quagliarella filma due bagnanti: "E' normale?"

Fabio Quagliarella immortala due persone intente a fare il bagno nonostante i divieti imposti dall'emergenza Coronavirus: "Tutto questo è normale?".

Metà marzo, splendida domenica di sole. Peccato che i divieti imposti dal Governo per contenere l'emergenza Coronavirus siano chiari: immaginare gente al mare, dunque, sembra fantascienza.

Ed invece è proprio ciò che è accaduto a Genova, dove Fabio Quagliarella ha ripreso due persone intente a divertirsi in spiaggia di fronte l'abitazione del bomber della . Con tanto di bagno, nonostante ordinanze ed inverno.

Il capitano blucerchiato, via Instagram, ha voluto condannare fermamente quanto visto con tanto di post stizzito.

"Tutto questo è normale?"

Un modo per ribadire il concetto di restare a casa e tentare di aiutare non solo se stessi, ma l'intero Paese, a superare questo momento difficile. Per qualcuno, però, purtroppo la linea da tenere non è ancora chiara.