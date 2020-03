Coronavirus, l'appello di Begovic: "La stagione si decida sul campo"

Arrivato a gennaio in , Asmir Begovic ha le idee chiare. Chiarissime. L'emergenza Coronavirus va superata, ma il portiere del chiede che i verdetti della stagione appena sospesa maturino sul prato verde.

L'estremo difensore bosniaco, che nel mercato invernale ha sostituito Reina nella rosa rossonera come vice-Donnarumma, al 'Mirror' espone il proprio pensiero riguardo lo stop del campionato italiano.

"Dobbiamo finire la stagione, dev'esserci un modo per deciderla sul campo: Scudetto, retrocessioni, posti Champions. Possiamo giocare ogni 3 giorni, i calciatori possono farcela, ci piace. Ho giocato in ... Ora stiamo riposando un po', le squadre saranno in forma. Vedremo cosa sarà deciso".