Cornelius rinasce a Euro 2020: super impatto con la Danimarca

L'attaccante danese Cornelius si sta rivelando un elemento determinante per la sua Nazionale, dopo un 'annus horribilis' al Parma.

Gli Europei possono servire ad un giocatore per confermare quanto di buono ha fatto vedere in stagione, ma anche per riscattare un'annata decisamente negativa. Appartiene a questa seconda categoria. Andreas Cornelius, attaccante della Danimarca che sta sorprendendo tutti avendo conquistato l'accesso ai quarti di finale.



Partito come alternativa per quanto riguarda il reparto offensivo, l'attaccante del Parma è sempre entrato dalla panchina nelle 4 partite giocate fin qui dai danesi. Un contributo sempre crescente da parte sua, che ha avuto il suo apice in occasione della sfida contro il Galles valida per gli ottavi di finale.



Contro i britannici, Cornelius ha avuto un impatto devastante sul match mettendo in costante difficoltà la retroguardia avversaria. Una prestazione impreziosita dall'assist per il 4-0 di Braithwaite, oltre che dai 5 dribbling riusciti nei 20 minuti in cui è stato il campo.

Un numero importante, che lo porta al secondo posto di questa particolare statistica per quanto riguarda Euro 2020 dietro solo allo svedese Isak contro la Slovacchia.

Il deludente bottino sotto porta di Cornelius è stato uno dei motivi del disastroso campionato dei ducali. Nella stagione precedente, infatti, Cornelius aveva contribuito alla salvezza parmense con 12 goal in 26 apparizioni.

Un calo a livello di club dunque, riscattato però agli Europei risultando determinante per l'ottimo percorso portato avanti fin qui dalla sua Nazionale.