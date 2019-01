Cori contro Koulibaly, l'Inter non presenterà ricorso

L'Inter non presenterà ricorso in vista delle gare contro Benevento e Sassuolo: il club chiede di aprire il primo anello arancio ai bambini.

I cori di stampo razzista contro Koulibaly costano caro all'Inter, che non ha intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di chiudere per due giornate gli spalti di San Siro. Il club nerazzurro ha comunicato che non presenterà ricorso.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito interista.

"FC Internazionale Milano comunica che non verrà presentato ricorso contro le decisioni assunte dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A per i fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre".

L'Inter chiede di poter aprire il primo anello arancio per i bambini dei settori giovanili, per lanciare un forte segno contro ogni forma di razzismo.