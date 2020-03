Cordoba su Conte all'Inter: "Era difficile da accettare"

L'approdo di Antonio Conte all', in estate, ha fatto parecchio rumore. Soprattutto tra il popolo nerazzurro, che ha visto uno dei simboli della sedersi sulla panchina di una delle rivali storiche dei bianconeri.

La pensa così anche Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore interista dal 2000 al 2012, che alla 'Gazzetta dello Sport' ammette di essere rimasto sorpreso dallo scenario delineatosi.

"Prima che arrivasse la pensavo come tutti i tifosi dell’Inter: per noi era qualcosa di difficile da accettare, perché è come una bandiera nerazzurra che va alla ".