Coppa Italia 2022/2023, squalificati e diffidati

I calciatori squalificati e diffidati nella fase finale della Coppa Italia 2022/2023: il regolamento e come funziona.

La Coppa Italia è ormai giunta alla sua fase finale. La finalissima, in programma ancora una volta allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio 2023, si avvicina. E dunque sale a livelli massimi l'attenzione per quanto riguarda i calciatori diffidati e squalificati.

Il regolamento della Coppa Italia dice che ogni calciatore va in diffida dopo una sola ammonizione. Dopo due ammonizioni, o naturalmente dopo un'espulsione, scatta automaticamente la squalifica per la partita successiva, da scontarsi rigorosamente nella Coppa Italia stessa.

In sostanza, le ammonizioni ricevute in Coppa Italia non valgono per il campionato di Serie A e viceversa, come invece avviene con la Supercoppa Italiana.

Il conteggio delle ammonizioni si è azzerato dopo il quarto turno ed è ripartito con gli ottavi di finale.

Ma chi sono i giocatori squalificati e diffidati delle squadre rimaste in corsa in Coppa Italia?

SQUALIFICATI E DIFFIDATI COPPA ITALIA 2022/2023

INTER

Diffidati: Correa, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez

Squalificati: nessuno

JUVENTUS

Diffidati: Cuadrado, Danilo

Squalificati: nessuno

CREMONESE

Diffidati: Aiwu, Dessers, Ferrari, Meité, Okereke, Quagliata, Sarr, Valeri, Vasquez

Squalificati: nessuno

FIORENTINA

Diffidati: Amrabat

Squalificati: nessuno