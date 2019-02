Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid: diretta streaming gratis

Guarda Barcellona-Real Madrid in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

L'incrocio più 'caliente' di Spagna è servito. Barcellona e Real Madrid si affrontano nel doppio confronto valido per le semifinali di Coppa del Re: distanti nella Liga, blaugrana e Blancos si giocheranno l'accesso all'atto conclusivo del torneo nazionale (contro una tra Betis e Valencia, le altre semifinaliste).

In campionato il Barcellona vanta ben otto punti di vantaggio sul Real Madrid, terzo in classifica, ma in questo caso non esisteranno distacchi o differenze: ci aspettano 180 minuti in cui le due corazzate proveranno a superarsi per volare in finale di Coppa del Re, obiettivo importante per entrambe le squadre.

BARCELLONA-REAL MADRID DIRETTA STREAMING

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, semifinale d'andata di Coppa del Re, sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti di trasmissione della competizione per l'Italia. Il match sarà disponibile sulle smart tv compatibili o utilizzando l'app tramite Sky Q, Xbox One e PlayStation 4.

In streaming, la supersfida sarà visibile anche su smartphone, tablet e latop, sul sito di DAZN o attraverso l'app. Nei giorni seguenti, l'evento resterà disponibile anche on demand. Telecronisti dei Barcellona-Real Madrid, saranno Stefano Borghi e Massimo Callegari.

COME VEDERE DAZN

DAZN offre ai nuovi clienti la possibilità di poter attivare un mese gratuito e accedere senza alcun costo all'intera proposta sportiva della piattaforma. Dopo la fine del mese gratuito è previsto un costo mensile di 9.99 euro, con possibilità di disdetta gratuita in ogni momento.

Il palinsesto calcistico di DAZN è ricco di eventi: ogni settimana tre partite di Serie A, poi tutta la Serie B, la Liga, la Ligue 1 e tante altre competizioni, come la Coppa del Re o la Carabao Cup, che vivrà il suo ultimo atto questo mese con la finalissima tra Manchester City e Chelsea.

BARCELLONA-REAL MADRID DATA E ORARIO

Barcellona-Real Madrid, semifinale d'andata di Coppa del Re, si giocherà mercoledì 6 febbraio al 'Camp Nou' di Barcellona: calcio d'inizio alle ore 21:00. E' soltanto la prima portata di un lungo banchetto, che ci regalerà altre succulenti sfide tra Barcellona e Real Madrid nell'arco delle prossime settimane.

El Clasico infatti andrà in scena in altre due occasioni, in entrambi i casi nella cornice del Santiago Bernabeu: mercoledì 27 febbraio, per la gara di ritorno della semifinale di Coppa del Re, e sabato 2 marzo, per El Clasico di ritorno in campionato. Per il Barcellona sarà l'occasione di un doppio smacco ai danni dei rivali, per il Real Madrid un'enorme possibilità di riscatto dopo una brutta prima parte di stagione.