Coppa d'Africa rinviata: si giocherà nel 2022 e non nel 2021

Copa America, Olimpiadi ed Europeo sono slittate al 2021, la Coppa d'Africa a causa del coronavirus si giocherà invece nel 2022.

Mancava solamente l'evento sportivo per Nazionali più importante d'Africa nella lista dei grandi tornei per rappresantive calcistiche rinviati a causa del coronavirus. Ora anche la Coppa d'Africa deve soccombere i problemi derivanti dal covid-19: si giocherà nel 2022.

Inizialmente prevista tra gennaio e febbraio 2021, dopo che l' aveva conquistato l'ultima edizione nel torneo nel 2019, la nuova edizione è stata spostata al 2022. Non cambia in ogni caso il paese ospitante, visto e considerando che la nuova Coppa d'Africa si giocherà nuovamente nel 2022.

Una buona notizia per i club che possono contare su grandi campioni africani: dovranno pensare a perdere i propri migliori elementi solamente nel 2022 e non nella prossima annata. Da Salah a Manè, da Mahrez ad Hakimi, sono tante le stelle del continente che militano in società di prima fascia.

E' di fatto dagli anni '60 che un'edizione di Coppa d'Africa non si gioca dopo tre anni, visto e considerando che di consueto la distanza tra i due eventi è di due, se non di un solo anno, come capitato in qualche occasione: nel 1965 al successo del seguì quello del Congo nel 1968.

In prima fila, se dovessero qualificarsi, sempre le solite note: oltre ai padroni di casa del Camerun, occhio al , all'Algeria e all' , tutte squadre che possono contare su campioni della o della Premier. Capaci di essere decisivi anche in Nazionale.

Per alcuni di loro potrebbero essere tra l'altro le ultime occasioni di vincere con la propria rappresentativa, dopo essere stati magici in campionato e in Europa. Il richiamo della terra natia e della 33esima edizione della competizione dovrà aspettare ancora un po'.