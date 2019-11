Copa Libertadores, l'MVP riceverà un anello stile NBA

La Copa Libertadores sta per emettere il verdetto più importante: domani alle ore 21 italiane Flamengo e River Plate si contenderanno il trofeo più ambito del Sudamerica, con una particolare novità attiva da questa edizione.

Proprio come accade per l'NBA, infatti, l'MVP (cioè il miglior giocatore della competizione) sarà premiato con un anello preziosissimo realizzato in oro diciotto carati, con 44 diamanti bianchi disposti in modo da formare l'immagine della Libertadores.

CONMEBOL has released photos of the ring to be awarded to the Copa Libertadores' best player. They've engraved it in English. As you can imagine, that's gone down very well. pic.twitter.com/Qt9P2hUe3f