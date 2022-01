I convocati della Juventus per la Supercoppa Italiana: c'è Bonucci

Sarà una Juventus non al meglio delle proprie possibilità, quella che giovedì sera affronterà l’Inter nella sfida che a San Siro metterà in palio la Supercoppa Italiana.

Nella lista dei convocati stilata da Massimiliano Allegri non figurano infatti giocatori importanti: oltre agli squalificati De Ligt e Cuadrado, mancheranno anche gli infortunati Ramsey e Chiesa.

Recuperati invece Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci (che non è al meglio) e Danilo (che comunque non dovrebbe essere della partita).

Tra i ventitré bianconeri presenti anche i giovanissimi De Winter ed Aké, oltre che Szczesny. Il portiere polacco non potrà viaggiare con la squadra e stare in hotel insieme ai compagni poiché, come tutti i lavoratori, dovrà rispettare il protocollo civile anti-Covid e al momento è sprovvisto di Green Pass.

Szczesny raggiungerà il resto del gruppo bianconero direttamente nella giornata di mercoledì.

I convocati della Juventus per la Supercoppa Italiana:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernandeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké