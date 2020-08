I convocati della Juventus per la Roma: out Cristiano Ronaldo e De Ligt, c'è Chiellini

Juventus contro la Roma senza Cristiano Ronaldo e De Ligt lasciati a riposo, presenti invece sia Chiellini che Demiral.

La questa sera chiuderà il proprio campionato in casa contro la , con lo Scudetto già in campo. Difficile che scenda in campo l'Under 23 in toto, come pensato da Sarri dopo il , ma il turnover ci sarà.

Contrariamente a quanto successo in terra sarda, questa sera riposerà anche Cristiano Ronaldo, per la prima volta dalla ripresa. Il portoghese non è stato nemmeno convocato. Presenti invece Chiellini e Demiral.

Per CR7 guardare la partita dalla tribuna significa rinunciare al testa a testa con Immobile (ormai a +4) per il titolo di miglior marcatore del campionato e per la Scarpa d'Oro.

