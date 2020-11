Convocati Italia: non solo Zaccagni, chiamati anche Bastoni e Ferrari

Roberto Mancini ha convocato altri tre giocatori: dopo Zaccagni è il turno di Alessandro Bastoni e Gian Marco Ferrari.

Si ingrossano le fila dell' : l'emergenza Coronavirus e il caos legato al divieto imposto da alcune ASL hanno costretto Roberto Mancini a convocare oltre 40 giocatori, alcuni dei quali rischiano però di non poter rispondere alla chiamata per cause di forza maggiore.

In aggiunta a queste problematiche anche gli infortuni che hanno colpito dapprima Ogbonna e poi Romagnoli, quest'ultimo assente in - : forfait importanti aggirati dal ct azzurro con la convocazione di Alessandro Bastoni e Gian Marco Ferrari.

Per il centrale difensivo dell'Inter si tratta della seconda chiamata in Nazionale maggiore, con cui non ha ancora avuto modo di esordire; stessa sorte per il giocatore del , convocato precedentemente in quattro occasioni (l'ultima nel marzo 2018).

Loro due vanno ad aggiungersi a Mattia Zaccagni, autore di una prova superba col Verona a San Siro che ha convinto Mancini a puntarci su. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno ( ), Gianluigi Donnarumma (Milan)**, Alex Meret ( )**, Salvatore Sirigu ( );

Difensori: Francesco Acerbi ( )*, Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi ( )*, Leonardo Bonucci ( )**, Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito ( )*, Danilo D’Ambrosio (Inter)*, Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos ( ), Gian Marco Ferrari (Sassuolo)*, Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)**, Gianluca Mancini ( )*, Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*, Mattia Zaccagni (Verona);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina)*, Bryan Cristante (Roma)*, Roberto Gagliardini (Inter)*, Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo)*, Lorenzo Pellegrini (Roma)*, Matteo Pessina ( ), Roberto Soriano ( ), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)*, Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo)*, Federico Chiesa (Juventus)**, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo ( ), Ciro Immobile (Lazio)*, Lorenzo Insigne (Napoli)**, Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain)**, Kevin Lasagna ( ), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri ( );

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti

**sono autorizzati a raggiungere il raduno martedì 10 novembre entro le ore 22