Conti ha già convinto la Sampdoria: è ufficiale il rinnovo fino al 2025

Tre partite in tutto, due in campionato ed una in Coppa Italia, per un totale di 118’ in campo. Tanto è bastato ad Andrea Conti per meritarsi il rinnovo del contratto.

Approdato alla Sampdoria lo scorso 10 gennaio, l’esterno destro, che nella prima parte di stagione non era riuscito a trovare spazio nel Milan, ha evidentemente già convinto tutti in casa blucerchiata, tanto che il club ha annunciato, con una nota ufficiale, il prolungamento fino al 2025.

📄 | OFFICIAL#Conti rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 10, 2022

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 3 presenze e 2 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025”.

Il contratto che legava Conti alla Sampdoria sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno e ovviamente questo rinnovo cambia la prospettiva della sua avventura all’ombra della Lanterna.

Conti, nei 118’ giocati con la maglia della Sampdoria, ha segnato un goal in campionato contro il Sassuolo ed uno contro la Juventus in Coppa Italia.