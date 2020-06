Conte squalificato: diffidato, salterà Parma-Inter

Ammonito nel secondo tempo della gara contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter non potrà seguire i nerazzurri dalla panchina nel 28esimo turno.

Non sarà in panchina per il 28esimo turno di campionato, Antonio Conte. Il tecnico dell', diffidato in occasione della gara di San Siro contro il , ha infatti subito un giallo che lo costringerà a rimanere a guardare da lontano la prossima gara di .

Ammonito per vibranti proteste dopo un fallo non fischiato ad Alexis Sanchez vicino alla linea di fondo, Conte è stato ammonito dal direttore di gara Massa sul risultato di 2-1 in favore della formazione nerazzurra, riuscita a rimontare lo svantaggio di Caputo.

Per la difficile gara di contro un team gialloblù al settimo posto e deciso a puntare all' in quel del Tardini, l'Inter sarà guidata dal secondo di Conte, Stellini. Sarà la prima volta per l'ex come allenatore in capo dei nerazzurri in una gara ufficiale.

Prima dell'esperienza all'Inter come vice-allenatore, Stellini aveva guidato l'Alessandria nel 2017 e la Primavera del dal 2015, per un biennio. Insieme a Conte aveva vinto lo Scudetto con la Juventus nel 2011/2012, in qualità di collaboratore tecnico.