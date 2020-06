DIRETTA: Inter-Sassuolo 0-0, risultato e commento LIVE!

Prepartita - Sorprende il tecnico dell' Antonio Conte, che contrariamente alle previsioni della vigilia, dà il via ad un turnover abbondante per il 2° impegno in campionato dei nerazzurri dopo la ripresa. In attacco novità Alexis Sánchez: il cileno è stato preferito come partner di Lukaku a Lautaro Martínez, che dunque partirà dalla panchina. Alle spalle delle due punte conferma per il danese Eriksen, mentre è completamente stravolto il reparto mediano. Vista l'assenza di Brozovic per infortunio, la regia è affidata a Borja Valero. Accanto allo spagnolo, a sorpresa, spazio a Gagliardini come mezzala destra: rifiata Barella. Anche sulle due fasce Moses e Biraghi prendono il posto di Candreva e Young. Davanti a capitan Handanovic, infine, in difesa sarà Ranocchia a completare la linea a tre con Skriniar e Bastoni. Turno di riposo per De Vrij.

