Conte difende l'Inter: "La squadra è troppo bistrattata"

Il secondo posto a -6 dalla rilancia le ambizioni Scudetto dell' . Antonio Conte, alla vigilia dell'impegno con la , ne approfitta per spezzare una lancia in favore dei nerazzurri.

Intervistato da 'Inter ', l'allenatore salentino rimarca quanto fatto in stagione dai suoi.

"Da parte nostra di positivo c’è l’entusiasmo che iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro fatto. I ragazzi vengono apprezzati, nell’ultimo periodo in maniera un po’ a sorpresa la squadra è stata bistrattata troppo in generale".

"Abbiamo avuto l’infortunio grave di Sanchez che ce ne ha privati per cinque mesi, anche a centrocampo è stata un’annata tormentata per infortuni ripetuti come Sensi che abbiamo avuto pochissimo. O all’infortunio traumatico a Gagliardini, quello di Barella, Vecino che ha questo problema al ginocchio… Sono stati reparti che ci hanno fatto soffrire. Al tempo stesso vediamo anche il bicchiere mezzo pieno, chi sta portando avanti la carretta. Mi riferisco a gente come Brozovic, Borja Valero ed Eriksen che stiamo integrando".