Conte gongola: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi"

L'Inter non brilla contro il Bologna, ma porta a casa una vittoria molto importante ai fini dello Scudetto, in una giornata dove hanno perso punti sia Milan che Juventus.

Dopo la partita, ai microfoni di 'Sky Sport', Antonio Conte ha parlato prima di tutto del valore di questa vittoria.

"Ogni vittoria diventa pesante man mano che ci avviciniamo alla fine. Oggi, sul campo del Bologna contro un avversario molto forte, abbiamo fatto un grande passo in avanti. Loro sono forti e hanno un allenatore molto bravo, per questo non era semplice per noi".

"Oggi è stata una giornata molto lunga. Ho cominciato alle 12.30 a guardare il Milan, poi ho guardato Sassuolo-Roma, la Juventus non l'ho potuta guardare che eravamo già in viaggio, ma giocare dopo tutti non era affatto facile. Per noi ora diventa molto importante il recupero contro il Sassuolo".