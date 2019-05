Conte-Inter, parla Alessio: "Per Antonio non sarebbe un problema"

Angelo Alessio, storico assistente di Antonio Conte, è sicuro: "Lui è un professionista, allenerebbe l'Inter. La Juventus? I rapporti sono buoni".

Per capire l'importanza assunta da Antonio Conte negli ultimi anni, basta analizzare quel che sta accadendo da qualche settimana a questa parte: si parla più del suo futuro che di quello di un campione di grido. E Angelo Alessio prova a comporre il puzzle.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', l'ex assistente di Conte - alla , in Nazionale, al , ma non solo - parla del futuro del collega e amico. Senza tralasciare, esclusa, nessuna delle tante ipotesi messe in piedi in questi giorni.

"Antonio è pronto a tornare in . L'anno sabbatico è stata la scelta giusta dopo esperienze diverse. La mia sensazione è che non sia ancora tutto deciso, ci sono opportunità che sta vagliando. Roma? Le voci erano insistenti, giusto esporre chiaramente il suo pensiero".

Le voci ci sono anche su un ritorno alla Juventus, che però non dovrebbe concretizzarsi. E così ritorna alla mente la separazione dell'estate del 2014, a ritiro già iniziato.

"Juventus? Non fu divorzio burrascoso, ma una presa di posizione; i rapporti credo siano buoni. Al di là di Juve o , credo che nei prossimi giorni si possano aprire nuove possibilità, in Italia o all'estero".

Proprio l'Inter, dunque, rappresenta l'ipotesi al momento più credibile e concreta sul futuro di Conte. Ma una bandiera della Juventus potrebbe mai sedersi sulla panchina nerazzurra? Secondo Alessio, sì.

"Antonio è un professionista, non sarebbe un problema allenare i nerazzurri da ex juventino".

Insomma, tutto è ancora aperto. Dall'estero alla , Conte non ha ancora deciso dove allenerà nella prossima stagione. La telenovela sulla sua prossima panchina è destinata a proseguire per qualche altra settimana.