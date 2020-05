La confessione di Gollini: "Stavo per lasciare l'Atalanta"

La vita di Pierluigi Gollini è cambiata da quel marzo 2019, da quando è riuscito a conquistare il posto da titolare della porta dell' a discapito di Etrit Berisha: da allora è diventato un punto fermo dell'undici titolare di Gian Piero Gasperini, artefice dei successi in e in Europa.

Intervenuto durante una diretta Instagram con Damiano 'Er Faina', il portiere nerazzurro ha rivelato un retroscena di mercato che stava per portarlo lontano da Bergamo.

"Nell'estate 2018 ero vicino alla e a gennaio 2019 potevo trasferirmi in : stavo per andare via, avevo l'occasione per farlo. Alla fine ho deciso di rimanere, sapevo di essere nella squadra giusta e nel posto ideale per me".