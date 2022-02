Conference League, risultati andata sedicesimi - Vincono PSV e Rapid Vienna

Dopo qualche mese d'attesa, torna la Conference League. Lo fa con l'andata dei playoff, che decideranno le otto qualificate agli ottavi di finale. Nei sedicesimi non è impegnata la Roma di Mourinho, già al turno successivo grazie al primo posto ottenuto nella fase a gironi.

I sedicesimi si sono aperti alle ore 18:45 con i primi quattro incontri: a fare la voce grossa sono state soprattutto Slavia Praga e Rapid Vienna, rispettivamente contro Fenerbahce e Vitesse. Prova di forza del team ceco, riuscito ad espugnare Istanbul per 3-2 dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa.

Per il team austriaco un successo per 2-0 fondamentale contro gli olandesi, considerando il rosso che ha colpito Stojkovic al 65' per doppia ammonizione. Vittoria di misura per il PSV contro il Maccabi Tel Aviv e match di ritorno in terra israeliana apertissimo. Medesimo discorso per il PAOK, che in Grecia al ritorno partirà dalla sconfitta 1-0 subita all'andata contro il Midtjylland.

I RISULTATI DEI SEDICESIMI D'ANDATA

FENERBAHCE-SLAVIA PRAGA 2-3 [45' Traorè (S), 58' Pelkas (F), 62' Dorley (S), 83' Kadioglu (F)]

MIDTJYLLAND-PAOK 1-0 [20' J. Andersson]

PSV-MACCABI TEL AVIV 1-0 [11' Gakpo]

RAPID VIENNA-VITESSE 2-1 [1' Druijf (R), 16' Grull (R), 74' Openda (V)]

CELTIC-BODO/GLIMT ore 21

LEICESTER-RANDERS ore 21

MARSIGLIA-QARABAG ore 21

SPARTA PRAGA-PARTIZAN ore 21