Conference League, andata ottavi: pari Villarreal, vince il West Ham

Dopo la sconfitta della Lazio, cadono in casa anche Sheriff e AEK Larnaca. L'Anderlecht ha fermato il Villarreal.

Seconda edizione di Conference League arrivata agli ottavi. Il torneo UEFA ha visto come prima sfida degli ottavi l'anticipo dell'Olimpico tra la Lazio di Sarri e l'AZ, con il team di Alkmaar capace di espugnare Roma oer 2-1 in rimonta.

Il grosso delle gare si è svolto nella giornata di giovedì 9 marzo, con altri successi esterni: West Ham e Nizza, tra le favorite per il successo finale, hanno espugnato rispettivamente i campi di AEK Larnaca e Sheriff. Tra i protagonisti Michail Antonio, in goal per due volte nella vittoria del West Ham.

Il Villarreal in vantaggio con il goal di Trigueros è stato recuperato dall'Anderlecht in virtù del gran goal di Dreyer nella ripresa.

OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE, I RISULTATI DELL'ANDATA

LAZIO-AZ ALKMAAR 1-2 [18' Pedro (L), 45' Pavlidis (A), 62' Kerkez (A)]

AEK LARNACA-WEST HAM 0-2 [36' e 46' Michail Antonio]

ANDERLECHT-VILLARREAL 1-1 [28' Trigueros (V), 57' Dreyer (A)]

SHERIFF TIRASPOL-NIZZA 0-1 [45' Amraoui]

BASILEA-SLOVAN BRATISLAVA ore 21

FIORENTINA-SIVASSPOR ore 21

GENT-BASAKSEHIR ore 21

LECH-DJURGARDEN ore 21