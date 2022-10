Commisso duro contro la porta dello spogliatoio dell'Inter? La Fiorentina nega: "Vogliamo le scuse"

Il presidente viola si sarebbe scagliato con forza contro la porta dello spogliatoio dell'Inter al 'Franchi'. La Fiorentina smentisce tutto.

Sette goal e tante polemiche: non è stata di certo tranquilla la gara del 'Franchi' tra Fiorentina e Inter, vinta dagli ospiti all'ultimo secondo grazie alla zampata di Henrikh Mkhitaryan, alla prima gioia personale con la sua nuova maglia.

Animi accesi dalla direzione dell'arbitro Valeri, reo di non aver espulso Dimarco nell'azione che ha portato al calcio di rigore assegnato ai padroni di casa per fallo su Bonaventura; i toscani, per voce di mister Italiano, si sono lamentati anche per un presunto contatto irregolare tra Dzeko e Milenkovic, all'origine del contropiede che ha portato alla rete del 3-4 finale.

Tensione a mille in campo e fuori: secondo quanto riportato dall'ANSA - che a sua volta cita fonti interne all'Inter, nello specifico alcuni dirigenti - Rocco Commisso si sarebbe scagliato con forza contro la porta dello spogliatoio nerazzurro, scatenando un diverbio tra le persone presenti.

Un episodio smentito categoricamente dalla Fiorentina con questa nota, con cui vengono richieste le scuse da parte dell'Inter e del suo presidente Steven Zhang, presente ieri sera al 'Franchi' per assistere all'incontro in tribuna.

"ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Commisso o ad altri Dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l'ottima prestazione.

Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità".

Secondo la versione del club viola, Commisso si sarebbe recato soltanto all'interno della stanza riservata alla sua squadra e non si sarebbe reso protagonista di un gesto di stizza nei confronti degli avversari. Strascichi polemici di un match destinato a far discutere ancora a lungo.