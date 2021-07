Commisso all'attacco: "Mendes rappresentava Gattuso, Olivera ed il Porto. Non è accettabile"

Il presidente della Fiorentina ha accolto il nuovo mister Italiano, parlando poi della questione Gattuso-Mendes.

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo l'addio di Gattuso. L'ex tecnico del Napoli ha lasciato la compagine viola dopo tre settimane in seguito a dissidi relativi al calciomercato tra il suo agente Mendes e la società di Rocco Commisso.

Proprio il presidente viola ha parlato dagli Stati Uniti a proposito del nuovo arrivo sulla panchina della Fiorentina. Italiano guiderà la squadra toscana nell'annata 2021/2022, con l'annuncio dell'ingaggio arrivato nella serata di mercoledì: inizia una nuova era.

Commisso ha parlato della questione Gattuso e Mendes, attaccando duramente ed equiparando il mancato acquisto di Sergio Oliveira con quello di Nico Gonzalez, acquistato ufficialmente dalla Fiorentina qualche settimana fa come primo rinforzo:

"Nel caso di Sergio Oliveira, quello che era stato presentato da Mendes, dal suo procuratore, era un costo di trasferimento di 20 milioni più altri costi legati alle commissioni per cui si arrivava minimo a 22. Però lo stipendio era quasi doppio, nei cinque anni, per un ragazzo di 29 anni: si parla di 22,5 milioni sui cinque anni. Quando si prendono i costi di trasferimenti e i costi dei cinque anni di stipendi si arriva a 44,5 milioni per Sergio Oliveira e 40,7 per Nicolas Gonzalez".

Il presidente della Fiorentina non gradisce come viene gestito il mondo dei procuratori:

"Ci sono molti conflitti di interesse, che in un posto come l’America non sarebbero accettati. Vi faccio un esempio, relativo al caso di Sergio Oliveira: il suo agente rappresentava il Porto, il calciatore e l’allenatore Gattuso. Questo sicuramente non è accettabile, che io debba negoziare in una situazione del genere non mi sembra accettabile".

Accolto a braccia aperte il nuovo tecnico Italiano: