Come vedere Milan-Inter su Amazon Prime Video gratis

Milan-inter, semifinale d'andata di Champions League, si potrà guardare in diretta tv e streaming gratis su Amazon Prime Video: ecco come.

Un appuntamento con la storia. Milano si ferma per 90 minuti, il primo atto del doppio Euroderby della semifinale di Champions League.

Milan contro Inter, vent’anni dopo ancora in semifinale. Va in scena nello straordinario palcoscenico di un Meazza già sold out da giorni la gara d’andata dell’incrocio tra le due formazioni meneghine che mette in palio la qualificazione alla finale in programma il prossimo 10 giugno ad Istanbul, in Turchia.

Milan-Inter si giocherà nella serata di mercoledì 10 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21:00, e sarà trasmessa da Amazon Prime Video: la piattaforma di streaming ha infatti acquistato i diritti della migliore sfida del mercoledì di Champions League a partire dalla fase a gironi, comprendendo quindi anche le semifinali. La telecronaca del match è stata affidata come sempre a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce.