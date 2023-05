Milan e Inter si affrontano nell'andata delle semifinali di Champions: tutto sul derby e dove vederlo in tv e streaming.

Una città, due squadre, una rivalità eterna: Milan e Inter si affrontano nell'andata della semifinale di Champions League. Esattamente vent'anni dopo l'ultima volta sarà ancora il derby della Madonnina a decretare la squadra finalista.

Milan e Inter in questa stagione si sono già affrontate tre volte, due in campionato e una nella finale di Supercoppa Italiana. Il bilancio parla di due vittorie nerazzurre (1-0 in campionato, 3-0 in Supercoppa) e un successo per i rossoneri (3-2 nella gara d'andata di Serie A).

Anche il bilancio complessivo tra le due squadre sorride all'Inter che ha vinto 81 volte, dieci in più del Milan, mentre i pareggi sono stati 67.

Nella semifinale di Champions League del 2003 però, come risaputo, a spuntarla furono i rossoneri che staccarono il pass per la finale di Manchester contro la Juventus grazie all'1-1 maturato in casa dell'Inter dopo lo 0-0 dell'andata. Una qualificazione arrivata in base alla regola dei goal in trasferta, ora non più valida.

Di seguito tutte le informazioni su Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League: dalla diretta tv alla diretta streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER

Il derby d'andata delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter si giocherà nella serata di mercoledì 10 maggio 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Il calcio d'inizio del match tra rossoneri e nerazzurri sarà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV E STREAMING

Milan-Inter, secondo quanto disposto dall'AgCom, sarà visibile anche in diretta tv e in chiaro. Ad aggiudicarsi i diritti è stata Sky, che trasmetterà il derby su TV8.

Il derby di Champions tra Milan e Inter sarà visibile inoltre in diretta, sia in tv che in streaming, su Amazon Prime Video, la piattaforma che ha acquisito i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League. In questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, o un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi utenti.

Milan-Inter sarà visibile scaricando l'app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale, o scaricando l'app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini il telecronista di Milan-Inter per Amazon Prime Video. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà Massimo Ambrosini. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

TV8 non ha ancora reso noti i nomi dei telecronisti di Milan-Inter.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Milan-Inter anche su GOAL: grazie alla nostra diretta scritta, potrete essere sicuri di non perdervi neppure un'azione saliente del derby di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Pioli deve fare i conti col problema muscolare accusato da Leao contro la Lazio, se il portoghese non dovesse farcela al suo posto giocherà uno tra Saelemaekers e Messias, col primo leggermente favorito. Alle spalle di Giroud agiranno anche Brahim Diaz e Bennacer. Per il resto l'undici tipo con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini, Kjaer in coppia con Tomori. Tonali e Krunic a centrocampo.

Inzaghi senza Skriniar e Gosens, in difesa Darmian con Acerbi e Bastoni. Sugli esterni Dumfries e Dimarco, a centrocampo ballottaggio aperto tra Calhanoglu e Brozovic in regia col turco leggermente favorito. In attacco dovrebbe esserci Dzeko insieme a Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S.Inzaghi