Come vedere Liverpool-Villarreal su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

La Champions League è definitivamente entrata nella sua fase più calda. Via alle semifinali d'andata della più importante competizione europea per club: il Manchester City sfida il Real Madrid, mentre il Liverpool se la vedrà con il Villarreal, la sorpresa del torneo, capace di eliminare clamorosamente il favoritissimo Bayern Monaco ai quarti di finale.

Proprio Liverpool-Villarreal è la gara che, mercoledì 27 aprile alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta - tv e streaming - e in esclusiva da Amazon Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Come fare per vedere la partita? Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio Prime di Amazon, che comprende appunto la visione di Prime Video. Ma anche chi non è iscritto avrà la possibilità di godersi, gratis, la sfida di Anfield tra la formazione di Jurgen Klopp e quella di Unai Emery.

I nuovi iscritti ad Amazon Prime hanno infatti l'opportunità di godere di un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni, durante i quali potranno utilizzare illimitatamente la piattaforma. Dopodiché, dovranno scegliere se attivare effettivamente l'abbonamento - al costo di 3,99 euro al mese per 12 mesi, oppure in un'unica rata annuale di 36 euro - oppure disdire il servizio.

Clicca sul link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova: in questo modo potrai vedere gratis Liverpool-Villarreal.

Amazon Prime Video trasmette in esclusiva una delle due semifinali d'andata di Champions League e una delle due semifinali di ritorno (qui l'elenco aggiornato).