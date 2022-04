LIVERPOOL-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Liverpool-Villarreal

• Data: mercoledì 27 aprile 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Amazon Prime Video

• Streaming: Amazon Prime Video

Il Liverpool punta alla terza finale di Champions in quattro anni. L'ostacolo sulla carta sembra alla portata, ma guai a sottovalutare il Villarreal di Unai Emery.

La squadra di Klopp arriva all'appuntamento in piena corsa per il titolo in Premier League e con il pass per la finale di FA Cup già in tasca. In Europa invece ha eliminato Inter e Benfica nei due turni precedenti.

Ben più difficile il percorso del Villarreal, che dopo aver sballottato la Juventus negli ottavi ha estromesso anche il Bayern Monaco nel doppio confronto nei quarti di finale. Il Sottomarino Giallo torna a giocare una semifinale di Champions League dopo 16 anni.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-VILLARREAL IN TV

La semifinale d'andata di Champions League tra la squadra di Klopp e quella di Emery è trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Per vederla si può scaricare e utilizzare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione, oppiure ricorrendo a console di gioco quali PlayStation o Xbox. In alternativa si può collegare alla tv un dispositivo come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

LIVERPOOL-VILLARREAL IN DIRETTA STREAMING

Su Amazon Prime Video si può assistere al match anche in diretta streaming. Basta collegarsi al sito ufficiale attraverso pc o notebook, o scaricando l'app compatibile con i sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti di Liverpool-Villarreal sono disponibili anche su GOAL. Collegandosi al sito ufficiale si potranno seguire gli sviluppi del match in tempo reale grazie alla tradizionale cronaca testuale della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-VILLARREAL

Klopp non cambia il suo fedele 4-3-3. Alisson sicuro di una maglia da titolare in portam con Alexander-Arnold e Robertson esterni. Matip e Van Dijk la coppia centrale. Fabinho e Thiago Alcantara le due mezz'ali con Henderson centrale di centrocampo. Salah, Mané, Diaz il terzetto offensivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Emery conferma il 4-3-1-2 con l'undici sceso in campo contro il Bayern Monaco. Rulli a difesa dei pali, con Foyth, Pau Torres e Albiol centrali e Estupinan a sinistra. Parejo-Capoue-Coquelin il terzetto di centrocampo, Lo Celso dietro le due punte Moreno e Danjuma.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Diaz.

VILLARREAL (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery