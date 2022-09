Come vedere Juventus-Benfica su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Juventus-Benfica di Champions League è un'esclusiva Amazon Prime Video: come vedere la partita gratis per chi non è abbonato alla piattaforma.

Dopo la sconfitta all'esordio in casa del PSG - inutile la rete di McKennie dopo la doppietta di Mbappé per i francesi - la Juventus torna in campo contro il Benfica per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Sfida già fondamentale per i bianconeri, che non possono più perdere punti preziosi per strada. Specialmente contro un avversario che nel primo turno ha vinto, 2-0 contro il Maccabi Haifa.

La gara tra Juventus e Benfica sarà visibile in diretta e in esclusiva, sia in tv che in streaming, su Amazon Prime Video, che per quanto riguarda la fase a gironi trasmetterà anche quest'anno una partita a settimana di una formazione italiana impegnata il mercoledì sera. Dopo Napoli-Liverpool, finita con la strepitosa vittoria per 4-1 degli uomini di Luciano Spalletti su quelli di Jurgen Klopp, tocca ora al match dell'Allianz Stadium. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce.

COME VEDERE JUVENTUS-BENFICA SU AMAZON PRIME VIDEO GRATIS

Juventus-Benfica sarà visibile su Amazon Prime Video dagli abbonati al servizio Prime di Amazon, ma anche da chi non ha sottoscritto un abbonamento: questi ultimi potranno assistere alla partita gratis, in quanto, dopo aver creato un account, avranno a disposizione un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni. Al termine potranno quindi decidere se abbonarsi a Prime, al costo di 4,99 euro al mese oppure in un'unica rata annuale da 49,90 euro, oppure non farlo.

Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva una partita per ogni giornata di Champions League (qui l'elenco aggiornato).