Come vedere Borussia Dortmund-Chelsea su Amazon Prime Video gratis

Borussia Dortmund-Chelsea di Champions League è un'esclusiva Amazon Prime Video: come vedere la partita gratis in diretta tv e streaming.

Riparte la Champions League, che entra nella fase a eliminazione diretta dopo essersi lasciata alle spalle i gironi. Una delle gare più interessanti degli ottavi di finale d'andata è quella tra Borussia Dortmund e Chelsea, di fronte al Signal-Iduna Park nella serata di mercoledì 15 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 21.00.

Il match tra la formazione di Edin Terzic e quella di Graham Potter, quest'ultima grande protagonista del calciomercato invernale, sarà trasmesso in diretta tv e streaming, e in esclusiva, da Amazon Prime Video, dove ogni mercoledì sarà visibile una delle gare degli ottavi di Champions League. Borussia Dortmund-Chelsea sarà commentata da Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce.

Guarda Borussia Dortmund-Chelsea gratis su Amazon Prime Video: clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Per vedere Borussia Dortmund-Chelsea sarà dunque necessario un abbonamento, ma attenzione: anche chi non è ancora iscritto a Prime, il servizio di Amazon che include anche la visione di Prime Video, potrà assistere alla partita in diretta e gratis, sia in tv che in streaming sui propri dispositivi mobili.

I nuovi abbonati a Prime potranno infatti usufruire di un mese di prova gratuito, durante il quale, appunto, avranno anche la possibilità di vedere Prime Video e di conseguenza Borussia Dortmund-Chelsea. Al termine dei 30 giorni potranno decidere se sottoscrivere un abbonamento vero e proprio, al costo di 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all'anno, oppure no.

Clicca su questo link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova: in questo modo potrai guardare Borussia Dortmund-Chelsea gratis.

Non solo Borussia Dortmund-Chelsea: qui è presente l'elenco - in costante aggiornamento - di tutte le partite di Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video.