La corsa del Chelsea verso un posto in Champions League continua contro un Leeds in grande ripresa allo Stamford Bridge.

Ecco dove trovare i live streaming in lingua inglese di Chelsea vs Leeds, mentre GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie per guardare la partita di oggi.

Ora di inizio di Chelsea vs Leeds

Chelsea vs Leeds inizia il 10 febbraio 2026 alle 19:30 GMT.

Anteprima della partita

Il Chelsea sta volando sotto la guida del nuovo allenatore Liam Rosenior, vincendo sette delle ultime nove partite in tutte le competizioni, comprese le ultime quattro in campionato. Le due sconfitte in quella sequenza sono state entrambe nelle semifinali della EFL Cup contro l'Arsenal.

Il Leeds ha conquistato sette punti nelle ultime quattro partite di Premier League, portandosi a sei punti dalla zona retrocessione. Tuttavia, ciò che preoccupa la squadra di Daniel Fsarke è che 14 dei suoi ultimi 18 punti sono stati conquistati all'Elland Road e che non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di campionato giocate in trasferta.

Infortuni, squalifiche, statistiche chiave

Il Chelsea dovrà fare a meno di Romeo Lavia e Levi Colwill, assenti da tempo. Andrey Santos è in dubbio dopo essere uscito contro il Wolverhampton.

Anton Stach è l'unico infortunato del Leeds.

Dopo la tripletta contro il Wolverhampton, Cole Palmer è il primo giocatore nella storia della Premier League a segnare tre triplette nel primo tempo.

Dominic Calvert-Lewin potrebbe diventare il primo giocatore del Leeds a segnare in casa e in trasferta contro il Chelsea nella stessa stagione dopo Mark Viduka nel 2000/01, dopo aver segnato nella partita di andata.

Notizie sulle squadre e formazioni

