Tutte le informazioni utili per abbonarsi a DAZN: quanto costa, cosa comprende l'offerta e chi sono i telecronisti.

Parte la Serie A 2021-2022, che entrerà nella storia anche per il fatto di essere la prima trasmessa interamente in streaming.

La piattaforma DAZN, infatti, si è aggiudicata i diritti di trasmissione di tutte le 380 gare delle prossime tre stagioni di Serie A, 266 delle quali in esclusiva e 114 in co-esclusiva con Sky. Sette gare a giornata saranno dunque trasmesse solo su DAZN, mentre altre tre saranno visibili sia su DAZN che su Sky.

QUANTO COSTA DAZN?

Per chi non è ancora abbonato al servizio streaming DAZN, l'abbonamento ha un prezzo di 29.99 € mensili e di mese in mese ogni utente può scegliere se disdire o rinnovare.

COME ABBONARSI A DAZN?

Per abbonarsi a DAZN basta cliccare su questo link e inserire i dati richiesti: l'attivazione avverrà immediatamente.

COSA COMPRENDE L'OFFERTA DI DAZN?

Serie A ma non solo, perchè abbonandosi a DAZN sarà possibile accedere ad altre competizioni: anche la Liga, la Serie B, l'Europa League e la Copa Libertadores saranno visibili sulla piattaforma streaming (qui l'elenco completo delle competizioni).

CHI SONO I TELECRONISTI E I TALENT DI DAZN?

La squadra di telecronisti, conduttori e talent di DAZN può contare sulle conferme di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Stefano Borghi e Federico Balzaretti e sugli innesti, tra gli altri, di Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Massimo Ambrosini e Giampaolo Pazzini. Inoltre, la DAZN Squad è stata arricchita di recente con gli innesti di Ciro Ferrara, Borja Valero, Fabio Bazzani e Marco Parolo: qui l'elenco completo di telecronisti, pundit e talent.