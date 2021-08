Nuovi arrivi nella squadra di DAZN: Borja Valero, Parolo, Bazzani e Ferrara

Si rafforza ulteriormente la squadra degli opinionisti di DAZN: annunciati gli arrivi di Borja Valero, Parolo, Bazzani e Ciro Ferrara.

L’attesa è quasi finita: ancora pochi giorni e prenderà il via il campionato di Serie A 2021/2022.

Come è noto DAZN, che si è assicurata i diritti di trasmissione del torneo, proporrà dieci partite per giornata (sette delle quali in esclusiva e tre in co-esclusiva) e a fronte di un impegno così importante ha rafforzato ulteriormente quella che era la sua già nutrita squadra.

La stessa piattaforma ha infatti annunciato quattro nuovi arrivati nella rosa dei suoi opinionisti. Si tratta dell’ex centrocampista di Fiorentina ed Inter, Borja Valero, dell’ex attaccante della Sampdoria, Fabio Bazzani, l’ex giocatore della Lazio e della Nazionale Azzurra, Marco Parolo, e di Ciro Ferrara, ex storico difensore del Napoli e della Juventus che in carriera è riuscito a vincere ben sette Scudetti ed una Champions League.

Quattro profili molto noti a tutti gli appassionati italiani, che vanno ad aggiungersi ad altri volti e voci molto importanti, tra i quali Pierluigi Pardo, Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Stefano Borghi, Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Federica Zille, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Francesco Guidolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Matri.

DAZN dedicherà a tutte le gare del campionato di Serie A un pre-partita di 30’ e a partire dalle ore 20:15 di sabato 21 agosto prenderà il via anche DAZN Square, un nuovo spazio che tratterà tre sfide di ogni turno.