Colonnese avvisa Vidal: "Deve dimostrare di essere un giocatore da Inter, sembra in sovrappeso"

L'ex difensore nerazzurro ha parlato dei primi difficili mesi del centrocampista cileno, fin qui ancora senza reti con la maglia dell'Inter.

Dopo la prima sconfitta del 2021 subita a sorpresa contro la , l' di Conte non è riuscita a rialzarsi, fermata dalla sul 2-2. Una gara dura per i nerazzurri, che vedono il provare la mini-fuga, mentre e spingono dietro con i tre punti conquistati.

Tra i giocatori sotto accusa per un periodo nerazzurro non proprio al top, Arturo Vidal. Il cileno è stato attaccato duramente sui social da parte dei tifosi meneghini, dopo che lo stesso Conte, anche dopo buone gare, aveva lamentato come il suo centrocampista andasse troppo a corrente alternata.

A parlare di Vidal nelle ultime ore anche Ciccio Colonnese, ex difensore dell'Inter, intervistato da Radio Sportiva:

Altre squadre

"I nerazzurri hanno una rosa coperta per una sola competizione quindi va bene così. Vidal? Deve dimostrare di essere un giocatore da Inter. Non è quello visto alla , questo è sicuro. Sembra anche in sovrappeso, deve tornare ai suoi livelli".

Nessun goal con la maglia dell'Inter fin qui per Vidal, autore solamente di due assist e diverse gare deludenti. Un giocatore ben diverso rispetto a quello visto sia in con la maglia di Madama Juventus, sia all'estero con e .

Vidal ha firmato con l'Inter un contratto fino al 2022 dopo aver lasciato il Barcellona: il tempo per rinascere c'è tutto, ma i tifosi nerazzurri non vogliono aspettare, sopratutto considerando un Eriksen che continua a stare fuori e un Nainggolan nuovamente al .

Fuori da e Champions, per Vidal le possibilità di tornare quello di una volta saranno solamente in Serie A e in parte in Coppa , se la squadra di Conte dovesse continuare il cammino nelle prossime settimane della fase finale del torneo.