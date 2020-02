Cluj-Siviglia inizia in ritardo: problemi col VAR

Il match dei sedicesimi di Europa League tra Cluj e Siviglia, è iniziato con 5' di ritardo causa problemi tecnici riscontrati al VAR.

Cluj- in ritardo. Uno dei sedicesimi d'andata di posticipata di 5 minuti: motivo? Problemi col VAR.

Inconvenienti tecnici, infatti, hanno portato il direttore di gara Aytekin a variare il fischio d'inizio dalle 18.55 alle 19 per consentire di risolvere il fuoriprogramma.

⏱️SE RETRASA el INICIO del Cluj-Sevilla por problemas técnicos en el VAR. Los jugadores, a la espera en el terreno de juego. pic.twitter.com/BTRnagFU52 — ChiringuitoChampions (@chirichampions) February 20, 2020

Una volta sistemati gli intoppi che non consentivano il regolare funzionamento del VAR, l'arbitro ha potuto dare il via alla sfida in Romania.

La tecnologia, è bene ricordarlo, in Europa League è stata introdottasoltanto a partire dai sedicesimi.