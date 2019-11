Classifica girone J Europa League, la Roma si qualifica se...

Il successo di Istanbul permette alla Roma di avere fiducia su un possibile passaggio del turno: sedicesimi di finale di Europa League alla portata.

Si decideranno nella sesta e ultima giornata dei gironi di le qualificate del gruppo J. La ha fatto il suo dovere battendo il Basaksehir in quel di Istanbul, ma dovrà comunque pensare solamente a sè stessa e non all'altra gara nel turno finale dei gironi, previsto per dicembre.

Dopo aver pareggiato 1-1 in terra austriaca, nel sesto turno la Roma affronterà all'Olimpico il Wolfsberger, già eliminato ma desideroso di chiudere la sua prima avventura in Europa League con l'impresa, utile a dare fiducia all'ambiente per un'eventuale prossima annata continentale.

PT V P S GF GS DR 1. Monchengladbach 8 2 2 1 5 7 -2 2. Roma 8 2 2 1 10 4 +6 3. 7 2 1 2 5 8 -3 4. Wolfsberger 4 1 1 3 5 6 -1

LA ROMA SI QUALIFICA AI SEDICESIMI SE...

Batte il Wolfsberger all'ultima giornata

Pareggia con il Wolfsberger all'ultima giornata

Perde con il Wolfsberger all'ultima giornata e il Borussia non perde contro l'Istanbul

Grandi possibilità di passare ai sedicesimi di finale di Europa League per la Roma, a otto punti alla pari con il , quest'ultima però vittoriosa negli scontri diretti con i giallorossi. In caso di arrivo a pari punti, capitolini eliminati.

Un'eventualià a cui la Roma non pensa, visto e considerando che agli uomini di Fonseca basterà un pareggio nella gara interna contro il Wolfsberger per passare il turno di Europa League.

Roma fuori dall'Europa League solamente in caso di sconfitta contro il Wolfsberger e contemporaneao successo dell'Istanbul Basaksehir in casa del Borussia Monchengladbach.