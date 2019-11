Classifica girone E Europa League, la Lazio si qualifica se...

Dopo aver battuto il Cluj all'Olimpico, la Lazio di Inzaghi ha ancora una chance di qualificarsi ai sedicesimi di finale come seconda.

Il è qualificati ai sedicesimi di , il Cluj. Eppure la spera ancora nel passaggio del turno dopo aver battuto il team rumeno all'Olimpico. Opportunità basse di approdare alla fase successiva per la squadra di Inzaghi, ma nel calcio non si può mai dire.

La Lazio non dovrà infatti solamente ottenere un risultato nella propria partita, ma anche sperare che nell'altro, ultimo, incontro del girone E il risultato finale apra ai biancocelesti la strada per continuare a giocare in Europa anche nell'inverno del 2020.

PT V P S GF GS DR 1. Celtic 13 4 1 0 10 4 +6 2. Cluj 9 3 0 2 4 4 0 3. Lazio 6 2 0 3 6 7 -1 4. 1 0 1 4 3 8 -5

LA LAZIO SI QUALIFICA AI SEDICESIMI SE...

Batte il Rennes in e allo stesso tempo il Celtic supera il Cluj in Romania

Basta un pareggio in una delle due gare dell'ultimo turno per far sì che i sogni di rimonta della Lazio si spezzino. La squadra romana dovrà sperare nella sconfitta del Cluj e vincere contro il Rennes: in questo modo i biancocelesti arriverebbero a quota nove, proprio insieme al team rumeno.

Grazie all'1-0 del ritorno, dopo il 2-1 dell'andata per il Cluj, la Lazio avrebbe gli scontri diretti a favore passando così ai sedicesimi di finale di Europa League.