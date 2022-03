Cile, Colombia o Perù: chi si qualifica agli spareggi per i Mondiali?

Dopo le solite note Brasile e Argentina, che hanno ottenuto il pass diretto per i Mondiali di Qatar 2022 diversi mesi fa, anche Ecuador e Uruguay parteciperanno alla Coppa del Mondo del prossimo autunno come rappresentanti del sudamerica. Quattro posti su quattro assegnati, ma con quinto ancora possibile.

Come di consueto, infatti, la quinta classificata del girone sudamericano - che conta dieci rappresentative - andrà a giocarsi lo spareggio con la vincente dei playoff asiatici, ovvero una tra Australia e Iraq o Emirati Arabi Uniti. Alla pari dello scontro asiatico-sudamericano, guadagnerà un posto tramite spareggio anche la vincente del playoff nordcentroamerica-oceania.

Sono tre le squadre sudamericane che si giocano il quinto posto e dunque la possibilità di sfidare Australia, Iraq o Emirati Arabi Uniti.

SUDAMERICA, QUALE SQUADRA AGLI SPAREGGI?

Il Perù, attualmente quinta in classifica, è la grande favorita per conquistare un posto nei playoff. A 21 punti, con uno in più della Colombia e due avanti rispetto al Cile, sfiderà il Paraguay in casa. Il team di Muriel giocherà invece in Venezuela, mentre Alexis Sanchez e compagni affronteranno il già qualificato Uruguay all'Estadio San Carlos de Apoquindo di Santiago.

In caso di arrivo a pari punti tra due squadre si considerano i punti ottenuti negli scontri diretti, mentre il secondo criterio prevede l'utilizzo della differenza reti generale.

PERÙ QUALIFICATA AGLI SPAREGGI SE

Batte il Paraguay

Perde o pareggia, a patto che Cile e Venezuela facciano lo stesso

COLOMBIA AGLI SPAREGGI SE

Batte il Venezuela e il Perù non batte il Paraguay

Pareggia contro il Venezuela e il Perù perde contro il Paraguay

CILE AGLI SPAREGGI SE